Incendio al Rambla Beach di Maccarese: fiamme dalla cucina, distrutto lo stabilimento balneare
Il rogo è divampato attorno alle 10:00 all'interno della struttura sulla litoranea di Via di Praia a Mare. Al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito
Un denso fumo e fiamme alte che nel giro di poco tempo hanno inghiottito l’intera struttura. Attimi di paura questa mattina a Maccarese, sul litorale nord di Roma, dove un violento incendio ha colpito e devastato lo stabilimento balneare “Rambla Beach”, situato lungo Via di Praia a Mare.
L’allarme alla Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è scattato attorno alle ore 10:00.
La dinamica dell’incendio e i soccorsi
Secondo i primi riscontri, il rogo si sarebbe originato all’interno dei locali adibiti a cucina. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco ha preso rapidamente campo trovando materiale facilmente combustibile e propagandosi nel giro di pochi minuti al resto del complesso balneare.
Sul posto sono operative cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel domare i focolai e nell’evitare che le fiamme potessero estendersi alle strutture o alla vegetazione adiacenti. A supporto delle operazioni sono presenti anche i mezzi del servizio sanitario del 118.
Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori, al momento non si registrano persone rimaste coinvolte o ferite nel rogo.
Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con esattezza le cause del sinistro.
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