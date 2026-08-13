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Incendio al Rambla Beach di Maccarese: fiamme dalla cucina, distrutto lo stabilimento balneare

Il rogo è divampato attorno alle 10:00 all'interno della struttura sulla litoranea di Via di Praia a Mare. Al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito

Giordano Rossi - 13 Agosto 2026

Un denso fumo e fiamme alte che nel giro di poco tempo hanno inghiottito l’intera struttura. Attimi di paura questa mattina a Maccarese, sul litorale nord di Roma, dove un violento incendio ha colpito e devastato lo stabilimento balneare “Rambla Beach”, situato lungo Via di Praia a Mare.

L’allarme alla Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è scattato attorno alle ore 10:00.

La dinamica dell’incendio e i soccorsi

Secondo i primi riscontri, il rogo si sarebbe originato all’interno dei locali adibiti a cucina. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco ha preso rapidamente campo trovando materiale facilmente combustibile e propagandosi nel giro di pochi minuti al resto del complesso balneare.

Sul posto sono operative cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel domare i focolai e nell’evitare che le fiamme potessero estendersi alle strutture o alla vegetazione adiacenti. A supporto delle operazioni sono presenti anche i mezzi del servizio sanitario del 118.

Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori, al momento non si registrano persone rimaste coinvolte o ferite nel rogo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con esattezza le cause del sinistro.

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