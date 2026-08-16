Incendio nel Parco di Centocelle, alta colonna di fumo nero visibile in zona: Vigili del Fuoco al lavoro

Momenti di viva apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, a causa di un incendio divampato intorno alle 18:15 nel quadrante sud-est della Capitale, all’altezza civico 104, di via Papiria.

Il rogo ha preso origine all’interno di un’area verde ricca di sterpaglie situata al confine tra il Parco Archeologico di Centocelle e la zona del Don Bosco, diffondendosi rapidamente a causa del secco e del vento estivo.

A destare particolare preoccupazione è la vicinanza dell’incendio a un impianto di carburanti: le fiamme si starebbero infatti sviluppando a ridosso di un distributore di benzina, elemento che ha fatto scattare immediatamente i protocolli di massima emergenza per scongiurare il rischio di esplosioni o coinvolgimento dei serbatoi.

Schierata la macchina dei soccorsi: delimitata l’area di sicurezza

Sul posto è arrivato un massiccio dispiegamento di forze per affrontare il fronte del fuoco e mettere in sicurezza la viabilità e la struttura di rifornimento:

Vigili del Fuoco: Diverse squadre del Comando Provinciale di Roma sono operative sul bagnasciuga verde con autobotti per circoscrivere i focolai ed evitare che il fuoco penetri nel perimetro del benzinaio;

Protezione Civile: I nuclei dei volontari stanno fornendo supporto per il rifornimento idrico e il monitoraggio delle aree limitrofe;

Polizia Locale di Roma Capitale: Gli agenti del V Gruppo Casilino sono presenti per mettere in sicurezza l’area, gestire le necessarie deviazioni del traffico lungo le arterie principali e isolare la zona circostante il distributore a tutela di automobilisti e residenti.

La colonna di fumo, visibile dai quartieri limitrofi, è costantemente monitorata mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica.

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