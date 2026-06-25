Incidente ai Colli Portuensi tra auto e moto: centauro in ospedale in codice rosso

Paura nel pomeriggio ai Colli Portuensi, dove un incidente stradale ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, provocando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.40 all’altezza del civico 75 di via dei Colli Portuensi. Per cause ancora in corso di accertamento, una Hyundai e una Yamaha sono entrate in collisione lungo l’arteria del quadrante ovest della Capitale.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo classe 92, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono ora al vaglio dei medici, mentre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha comportato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata.

Saranno gli accertamenti degli agenti a chiarire nelle prossime ore le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.

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