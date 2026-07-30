Incidente choc a Fregene, auto dei carabinieri si ribalta: due militari finiscono in codice rosso

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, sul litorale romano.

Un’auto di servizio dei Carabinieri si è ribaltata rovinosamente al centro della carreggiata lungo viale della Pineta, a Fregene, terminando la propria corsa capovolta sull’asfalto.

Nello schianto sono rimasti feriti i due militari dell’Arma a bordo dell’abitacolo, soccorsi d’urgenza e trasferiti negli ospedali della Capitale.

La dinamica dello schianto all’incrocio e i soccorsi

L’incidente si è consumato lungo la nota arteria alberata della località balneare:

L’impatto: La vettura dell’Arma stava procedendo lungo viale della Pineta quando, giunta all’altezza del crocevia con via Porto Venere, ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, finendo per ribaltarsi al centro della sede stradale.

L’allarme: Lo scenario del mezzo capovolto ha scatenato la reazione immediata di automobilisti di passaggio e residenti della zona, che hanno richiesto l’invio urgente dei soccorsi sanitari.

L’intervento sanitario: La centrale operativa dell’Ares 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso. Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, un militare è stato trasportato al Policlinico Gemelli mentre il collega all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, entrambi in codice rosso.

Nonostante la gravità del quadro iniziale e la riserva di prognosi legata al codice di rientro, fonti sanitarie confermano che nessuno dei due militari versa in pericolo di vita.

I rilievi della Polizia Locale e le ripercussioni sulla viabilità

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, compreso l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nella carambola.

Per ricostruire i dettagli dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di zona, che hanno isolato il tratto di strada interessato tra viale della Pineta e via Porto Venere per effettuare i rilievi scientifici di rito.

L’interdizione temporanea dell’arteria stradale per consentire le operazioni di soccorso, le perizie e la successiva rimozione del mezzo ha causato pesanti rallentamenti ed inevitabili ripercussioni sul traffico della zona.

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