Incidente sulla Tiburtina, tre vigili urbani travolti da un’auto

“Sono ancora profondamente scosso per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie. In particolare il mio pensiero va all’agente, di soli 25 anni e da poco entrato a far parte del Corpo, che purtroppo versa tuttora in gravi condizioni.

Come genitore, mi trovo a condividere questo momento con i familiari con grande apprensione e dolore”. Così in una nota il comandante generale della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis che, appresa la notizia dell’accaduto, si è recato presso l’ospedale San Camillo.

Solidarietà dal mondo della politica:

“Sono vicino ai tre agenti della polizia locale. Il mio pensiero va in particolare al giovane agente che ha subito le conseguenze più gravi e che è ricoverato in condizioni molto serie a seguito dell’incidente. Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione medica e ci stringiamo ai familiari in queste ore di angoscia.

In un momento difficile come questo voglio anche esprimere, poi, a tutto il corpo della polizia locale la mia riconoscenza per il lavoro prezioso che svolgono quotidianamente con abnegazione al servizio della nostra città” ha detto l’assessore al Personale di Roma Capitale, Giulio Bugarini.

Solidarietà e vicinanza anche dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli: “Un pensiero particolare è rivolto all’agente ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Questo episodio sottolinea ancora una volta i rischi che gli agenti affrontano ogni giorno e quanto sia prezioso il loro operato.

Esprimo quindi la mia riconoscenza a tutto il Corpo della polizia locale per l’impegno e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il proprio servizio a tutela della sicurezza di tutti noi”.

“Fa davvero male pensare che un ragazzo così giovane, che da poco aveva prestato giuramento ed era entrato nel Corpo, con tutto l’entusiasmo e la gioia di intraprendere il nuovo percorso lavorativo, ora sia in condizioni così gravi dopo il brutale incidente stradale”; il commento dei consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco.

“Un vero e proprio dramma per il Corpo di Polizia Locale, a cui dovrebbero essere assicurate maggiori tutele alla luce degli alti rischi che, quotidianamente, corrono sulle strade cittadine.

Ai tre agenti, alle loro famiglie e all’intero Corpo va la nostra più completa vicinanza, con l’auspicio che si faccia piena luce su questa tragedia”, il commento dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e capogruppo M5S in Municipio IV Stefano Rosati.