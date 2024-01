Incontro pubblico sulla situazione della voragine di via Tor de’ Schiavi

Lunedì 5 febbraio 2024 dalle 16.30 Incontro pubblico per informare i cittadini sull’avanzamento dei lavori inerenti la voragine in via Tor De Schiavi.

All’incontro i tre geologi responsabili del progetto illustreranno le attività di studio e monitoraggio della voragine, spiegando la progettazione e le successive fasi di riempimento previste a breve.

L’incontro avverrà presso la parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth per cui si ringrazia per la grande disponibilità del parroco padre Renato.