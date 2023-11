Insediato il nuovo vescovo di Frascati S.E. Mons. Stefano Russo

La Città di Frascati ha accolto l’insediamento del nuovo Vescovo della Diocesi di Frascati S.E. Mons. Stefano Russo, che è titolare anche della Diocesi di Velletri-Segni.

A fare gli onori di casa al nuovo Vescovo davanti al palazzo comunale la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella insieme a Pierluigi Sanna Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale che lo hanno condotto nella Sala Consiliare dove lo attendevano alcuni Consiglieri Comunali e 8 Sindaci dei Comuni della Diocesi: il Sindaco di Velletri Ascanio Cascella, di Colonna Fausto Giuliani, di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, di Montecompatri Francesco Ferri, di Monte Porzio Catone Massimo Pulcini, di Rocca di Papa Massimiliano Calcagni, di Rocca Priora Anna Gentili e per Valmontone l’Assessore Laura Mujic.

Il Vice Sindaco Metropolitano Pierluigi Sanna ha portato il saluto del Sindaco Gualtieri e di oltre 4 milioni di cittadini metropolitani. “Questo Vescovo, per la conoscenza che ne ho, sarà un punto di riferimento anche per il momento storico in cui viviamo in cui non è facile trasmettere valori. L’allargamento della Diocesi a mio avviso è assolutamente una cosa positiva sia in ambito diocesano che cittadino. Sono tempi duri questi: viviamo l’orrore della guerra, la povertà estrema che dobbiamo contrastare e sostenere. L’augurio che faccio – ha concluso Sanna – è che la collaborazione e il sostegno reciproco ci aiutino ad affrontare questo tempo così complesso in cui siamo immersi.”