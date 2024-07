Intitolato da Roma Capitale il viale Achille Serrao nel parco Tor Tre Teste

“La Giunta Capitolina – informa in una nota il Presidente del V Municipio Mauro Caliste – ha deliberato di intitolare un viale del parco di Tor Tre Teste al poeta in lingua e in dialetto Achille Serrao. L’atto era stato chiesto con risoluzione del Consiglio del Municipio Roma V, prima firmataria la consigliera Olga Di Cagno”.

“Un gesto doveroso in ragione del valore del poeta, scrittore, critico letterario e dell’esemplarità del cittadino, sempre impegnato nel trasmettere i valori più eminenti della cultura alle nuove generazioni, una figura essenziale per la crescita culturale del nostro territorio.

“Si è scelto proprio il parco di Tor Tre Teste-Alessandrino-Quarticciolo – commenta il Presidente Caliste – perché in questo territorio ha operato in numerose iniziative culturali con le Biblioteche Gianni Rodari e Quarticciolo e il Centro culturale Lepetit, presso il quale ha ideato e promosso il Premio di poesia e stornelli nei dialetti d’Italia ‘Vincenzo Scarpellino’, giunto alla XIV edizione.

“Appena ultimati gli ultimi passaggi, procederemo all’apposizione della targa toponomastica” conclude il presidente Mauro Caliste.

Il viale intitolato ad Achille Serrao parte dall’ingresso del parco su via Targetti a Tor Tre Teste (vicino alla fontanella), dopo 300 metri si incrocia con viale Vincenzo Scarpellino (poeta in dialetto romanesco) e prosegue in direzione del quartiere Alessandrino costeggiando l’area degli Orti Urbani fino all’ingresso al Parco in via del Pergolato angolo via Onorato Ardoino.

ACHILLE SERRAO (Roma 1936-2012), poeta, scrittore e critico, è stato direttore fino al 2012 della rivista “Periferie” e del Centro di Documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino”.

Ha pubblicato i libri di poesia in lingua: Coordinata Polare, 1968; Destinato alla giostra, 1974; Lista d’attesa, 1979; L’altrove il senso, 1987 e in dialetto campano di Caivano: Mal’aria (1990), ’O ssupierchio (1993), ’A canniatura (1993), Cecatèlla (1995), Semmènta vèrde (1996), Cantalèsia (1999), Disperse (2008).

E’ autore dei libri di narrativa: Sacro e profano (1976), Scene dei guasti (1978), Cammeo (1981), Cartigli (1989), Retropalco (1995) e di saggistica (su Luzi e Caproni), Via Terra. Antologia della poesia Dialettale (1992), Presunto inverno. Poesia dialettale e dintorni degli anni novanta (1999), Il pane e la rosa. Antologia della poesia napoletana dal 1500 al 2000 (2005), Era de Maggio. Riduzione in quattro atti della vita e delle opere di S. Di Giacomo (2006), Torino & Roma: poeti e autori “periferici’ (2006), Poeti di ‘Periferie’ (2009).

Una raccolta degli scritti critici sulle sue opere e bibliografia completa dei testi e della critica è in Achille Serrao, poeta e narratore, a cura di Cosma Siani (Ed. Cofine, 2004).

Post mortem sono stati editi nel 2013 i libri: La soglia / El umbral / The Threshold (Ed. Cofine); Percorsi nella poesia di Achile Serrao, a cura di Luca Benassi; Per Achille Serrao, a cura di Vincenzo Luciani; e nel 2016 Achille Serrao. Antologia, a cura di Luca Benassi (Ed. Cofine, Collana ‘Aperilibri’).

Ad Achille Serrao l’Enciclopedia Treccani a dedicato una voce ne “Il Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 92 (2018).

