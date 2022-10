IV Municipio FDI: Asilo ‘Bimbolandia’ urge riqualificazione

«C’era il Pd con Marino quando nel 2015 veniva annunciata la riqualificazione. C’è il Pd di nuovo oggi a governare il Comune di Roma, ma la condizione dell’asilo nido “Bimbolandia” non è cambiata, lasciato in abbandono e preda del degrado. Bene hanno fatto i cittadini a richiamare l’attenzione delle istituzioni, in questo quadrante cittadino scarseggiano gli interventi di recupero di spazi comuni per i residenti da dedicare ad iniziative sociali e culturali. Anche con il Sindaco Gualtieri, come con Marino e Raggi, la struttura resta trascurata e non fruibile dalla cittadinanza. Chiediamo al Sindaco e al Presidente del Municipio IV di rispondere con i fatti in tempi consoni, alla richiesta di riqualificazione avanzata dal Comitato di Scopo della zona, suffragata da una raccolta di firme condivisa da oltre mille cittadini. Perdurando l’inerzia di Roma Capitale, con una nuova maggioranza al governo di via Colombo, potrebbe essere la Regione ad intervenire attingendo a fondi europei o regionali.»

Così in un comunicato, Fabrizio Ghera capogruppo Fdi alla Regione Lazio,.Gianni Ottaviano dirigente Fdi Roma, Roberto Santoro consigliere Fdi IV Municipio