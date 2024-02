La 19ª edizione di Obiettivo Benessere 

Il convegno dedicato alla Medicina del Benessere, giunto alla XIX edizione, organizzato dall’Istituto Frontis, quest’anno si svolgerà il 9 marzo, a ridosso della Giornata delle Donne. La sede è sempre la prestigiosa Università Salesiana in Piazza dell’Ateneo Salesiano a Roma

L’evento, al servizio della salute dell’uomo, degli animali e della natura, in questa edizione presenta un programma più ampio e può contare sulla presenza di personaggi rilevanti nell’ambito della ricerca scientifica e della sanità in generale, tra cui P. Fiori, G. Di Fede, E. Guidotti, D. Vietti. F. Innocenzi, S. Graziosi, D. Ferrari e D. De Mattia.

I temi principali che saranno affrontati nelle conferenze, dibattiti e tavole rotonde riguarderanno la Nutrizione, la Medicina Estetica, la Chirurgia Mininvasiva e la Medicina del Benessere. Ne ricordiamo qualcuno in particolare: “Nutraceutica e Integrazione Anti Aging”; “Dall’atleta all’anziano: composizione corporea e sintesi proteica”; “Cellulite e rimodellamento dei glutei: nuovi protocolli”; “Skin Revision: cosmetici e tecniche medico-estetiche complementari”; “Microbiota vaginale: un aiuto per migliorare la fertilità e non solo”.

Il personale sanitario che si iscriverà e parteciperà come tale all’evento potrà acquisire 10 crediti ECM con la F.A.D. Obiettivo Benessere 2024 ad un costo ridotto.

Moderatrice nei vari interventi sarà la Professoressa Angela Catizone dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Claudia Conte e Emanuela Barbi, donne da sempre impegnate per le donne, saranno ospiti d’onore nella parte dedicata al “Nutrigusto”, che riguarderà la degustazione delle specialità alimentari Made in Italy.

Il pubblico potrà usufruire di consulenze specialistiche gratuite nelle varie aree espositive e, anche quest’anno, arricchire le proprie conoscenze sugli interventi assistiti per gli animali con i nuovi metodi sperimentati da Fabrizio Innocenzi.

