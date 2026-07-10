La cocaina nascosta nel contatore della luce: arrestata la coppia dello spaccio in via dell’Archeologia

Un viavai continuo di clienti scortati fin dentro le viscere dei garage sotterranei, un rapido armeggiare tra i cavi dell’alta tensione dello stabile e poi la consegna dei pacchetti in strada alla complice, pronta a smistare le dosi tra i vicoli del quartiere.

La Polizia di Stato ha smantellato l’ennesima centrale dello spaccio a conduzione familiare nel cuore di via dell’Archeologia, la via-fortezza del traffico di stupefacenti a Tor Bella Monaca.

In manette sono finiti un uomo e una donna, entrambi romani, traditi dall’insistente pattugliamento degli agenti e dal fiuto infallibile di Rio, il cane antidroga in forza alla Polizia Locale di Ciampino, aggregato per l’occasione al blitz.

I due sono ora gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, dopo aver trasformato i locali comuni e i contatori condominiali di un palazzo di edilizia popolare nella loro base logistica privata.

Il trucco dei contatori: la droga protetta dai fili elettrici

I poliziotti del VI Distretto Casilino tenevano d’occhio la palazzina da giorni. Durante un servizio di appostamento, gli investigatori hanno notato l’uomo mentre agganciava i tossicodipendenti in strada e li “traghettava” verso i sotterranei delle auto.

Seguendolo nell’oscurità dei corridoi, gli agenti lo hanno sorpreso mentre apriva lo sportello del contatore elettrico condominiale: lì dentro, stipate tra le cassette di derivazione e i vani tecnici, c’erano le scorte.

L’uomo prelevava i quantitativi richiesti, li infilava in un borsello e li passava alla donna, che aspettava all’esterno per fare da cassiera e venditrice al dettaglio.

A quel punto è scattato il blitz, bloccando la coppia prima che potesse tentare la fuga o disfarsi del carico.

Il bilancio del sequestro nei sotterranei

La perquisizione immediata ha confermato la solidità del quadro accusatorio costruito dagli investigatori di via San Vitale.

Le oltre duecento dosi di “polvere bianca” erano state sigillate a caldo per evitare che l’umidità dei sotterranei ne rovinasse la qualità e la commerciabilità. Tutto il materiale, compresi i soldi considerati l’incasso parziale dell’attività illecita, è stato posto sotto sequestro penale.

Ieri mattina, nelle aule del Tribunale di Roma a piazzale Clodio, il giudice ha convalidato i due arresti disponendo misure cautelari differenti a seconda delle responsabilità emerse: per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari, mentre la donna è stata rimessa in libertà con l’obbligo di firma giornaliero presso gli uffici della polizia giudiziaria.

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