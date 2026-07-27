La droga nascosta tra i campi di Palidoro: blitz nel casolare-deposito, arrestato un 57enne di Civitavecchia

Un’anonima residenza rurale immersa nella campagna di Palidoro, tranquilla frazione del comune di Fiumicino a ridosso del litorale a nord della Capitale, trasformata in un vero e proprio centro di stoccaggio dello spaccio.

È quanto hanno scoperto gli uomini della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato Flaminio Nuovo, che hanno tratto in arresto un 57enne originario di Civitavecchia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è arrivata a compimento al termine di una mirata attività d’indagine: gli investigatori, a seguito di diversi appostamenti e servizi di osservazione discreti, avevano maturato il forte sospetto che quel casolare – apparentemente dimora di una normale coppia – celasse in realtà un deposito per la distribuzione della droga nell’area.

Il lancio della sostanza dalla finestra e il recupero tra le sterpaglie

Avuta la certezza delle attività illecite, i poliziotti hanno fatto scattare il blitz cinturando preventivamente l’intero perimetro dell’immobile per impedire qualsiasi via di fuga.

Una precauzione che si è rivelata fondamentale: vistosi scoperto all’ingresso degli agenti, il 57enne ha tentato un disperato gesto per sottrarsi alle proprie responsabilità, afferrando un sacchetto dalla cucina e lanciandolo al di fuori della finestra. La busta è però finita esattamente tra le mani dei poliziotti appostati all’esterno tra la vegetazione.

All’interno dell’involucro ritirato dalle sterpaglie i poliziotti hanno rinvenuto oltre un chilo e mezzo di hashish, suddiviso con cura in 14 panetti interi e altri due manufatti già tagliati a metà e pronti per la cessione al dettaglio.

Denaro nella dimora e marijuana nella stalla: la decisione del Giudice

La successiva perquisizione dell’immobile e dei locali annessi ha permesso di completare il quadro indiziario a carico dell’uomo:

I contanti: all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta la somma complessiva di 3.300 euro in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento diretto dell’attività di spaccio;

Lo stupefacente nel magazzino: nel corso delle verifiche estese alla stalla adibita a deposito, i poliziotti hanno rintracciato e posto sotto sequestro anche un ulteriore quantitativo di marijuana.

L’arresto eseguito dalla Polizia di Stato è stato successivamente sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha convalidato la misura precautelare, disponendo nei confronti del 57enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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