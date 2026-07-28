La Nazionale Italiana riparte dal passato: Mancini torna in panchina, Ranieri sarà il Direttore Tecnico

Un romanzo popolare ad alta tensione, dove le certezze sfumano nello spazio di poche ore e i grandi ex si incrociano lungo i corridoi blindati della Federcalcio.

La Nazionale azzurra azzera le sue ultime turbolente giornate e compie una svolta radicale, scegliendo di riaffidare il proprio destino a chi, nel bene e nel male, ha scritto alcune delle pagine più intense della sua storia recente.

Roberto Mancini riprende in mano il fischietto da Commissario Tecnico, mentre al suo fianco – nel ruolo chiave di Direttore Tecnico e Presidente del Club Italia – si insedia l’esperienza senza tempo di Claudio Ranieri.

È questa la mossa con cui il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha deciso di interrompere un vero e proprio ottovolante istituzionale.

Una decisione maturata al termine di un vertice ad alto voltaggio, arrivato dopo gli addii traumatici a Paolo Maldini e Leonardo, il repentino tramonto della pista Andrea Pirlo e una serie di abboccamenti naufragati prima ancora di vedere la luce.

Le scuse per Riad e la pace con via Allegri

Per riannodare i fili di una storia che pareva interrotta per sempre serviva un passo indietro, e quel passo c’è stato.

Il trauma di quel Ferragosto di tre anni fa, quando Mancini lasciò di punto in bianco la panchina azzurra per cedere al richiamo dei petrodollari dell’Arabia Saudita, è stato archiviato da un chiarimento diretto tra il tecnico marchigiano e il vertice federale.

“Il fatto che si sia scusato era la premessa indispensabile per poter guardare avanti e programmare la presentazione”, ha chiarito Malagò ai cronisti a margine dell’estenuante riunione di giunta.

Dietro le quinte, il numero uno di via Allegri ha difeso con forza la paternità di una scelta condivisa al cento per cento con Ranieri, ma che ha inevitabilmente riaperto vecchie ferite e provocato più d’un malumore.

La spaccatura con la Serie A e il giallo della “talpa”

A gettare un’ombra sul nuovo corso è la freddezza della Lega di Serie A. Nel corso del collegamento streaming, il presidente di Lega Simonelli e Beppe Marotta non hanno nascosto la propria irritazione per non essere stati coinvolti nella decisione, rivendicando il peso dei club che sostengono il sistema.

Malagò ha tirato dritto per la propria strada – forte anche delle puntualizzazioni di Giancarlo Abete sul ruolo sovrano del presidente – e ha pure smentito le voci su un ipotettivo coinvolgimento di Giorgio Chiellini: “Nessun tesserato di società che hanno appoggiato la mia elezione entrerà in quadri federali”.

Ma a far salire la tensione a livelli di guardia all’interno della stanza dei bottoni è stata la fuga di notizie verso la stampa:

«Ho cronometrato tutto: sono bastati due minuti e trenta secondi da quando ho preso la parola al chiuso del Consiglio perché la notizia finisse sulle agenzie di stampa. Ci metterò magari tre consigli, ma stiate certi che la talpa che spiffera all’esterno verrà individuata.» Giovanni Malagò, Presidente della FIGC

Tra il trionfo di Wembley e l’enigma del “terzo uomo”

Mancini si riprende dunque le chiavi della Nazionale per i prossimi quattro anni. Nel suo bagaglio ci sono luci e ombre chiarissime: da una parte l’estasi di Euro 2020 e il record mondiale delle 37 gare consecutive senza sconfitte; dall’altra il dramma sportivo di Palermo contro la Macedonia del Nord e la dolorosa rinuncia ai Mondiali del 2022.

Ora, affiancato dalla figura garante di Ranieri, il tecnico punta a ridare un’identità e un’anima al gruppo azzurro. Ma la composizione del nuovo staff non è ancora finita.

Entro la fine della settimana è atteso un terzo innesto di primo piano: un team manager che farà anche da supervisore per le selezioni giovanili, sulla falsa riga di quanto fatto in passato da un mito come Gigi Riva.

I nomi più accreditati che circolano con insistenza tra i vialetti di Coverciano sono quelli di Gianfranco Zola e Lele Oriali. L’impressione, in questa calda estate del pallone tricolore, è che le sorprese non siano affatto finite.

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