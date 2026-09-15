La rinascita del Campo Artiglio: dopo anni di degrado riapre la palestra pubblica per i quartieri del Municipio II

Dalle saracinesche abbassate e dal degrado dei locali abbandonati al ritorno delle attività motorie per centinaia di famiglie.

Dopo una lunga stagione di stallo e incuria, la palestra del Campo Artiglio – impianto sportivo storico punto di riferimento tra il quartiere Nomentano e la zona Tiburtina – torna ufficialmente ad aprire i propri spazi alla cittadinanza grazie a un articolato piano di rigenerazione strutturale e funzionale.

L’operazione segna il recupero di un importante bene pubblico a lungo sottratto al tessuto urbano ed alla fruizione sociale del territorio del Municipio II.

La sinergia istituzionale ed il modello di gestione

La riapertura del polo sportivo rappresenta il coronamento di un percorso amministrativo e tecnico condiviso che ha visto lavorare in rete diversi attori chiave del territorio:

Il lavoro di squadra: Il recupero dell’immobile è stato reso possibile dall’intesa e dal coordinamento operativo tra la società concessionaria “Artiglio”, gli organi politici e tecnici del Municipio Roma II e la Direzione Tecnica del Dipartimento Sport di Roma Capitale.

Presidio di socialità: L’obiettivo dichiarato del piano di riqualificazione non è soltanto la pratica agonistica, ma la ricostruzione di un centro di aggregazione pubblico accessibile ed inclusivo in grado di sottrarre il quartiere al rischio di desertificazione sociale.

Un’offerta multilivello per giovani e famiglie

La nuova struttura ha inaugurato una programmazione incentrata sulla multilateralità sportiva, progettata per coprire tutte le fasce d’età, dall’infanzia ai corsi per adulti:

Le discipline attive: L’offerta multidisciplinare comprende corsi strutturati di danza, ginnastica artistica, pattinaggio, pallavolo (volley) e karate, con l’obiettivo di garantire tariffe accessibili ed ampi orari di frequenza.

Sport per tutti: La riapertura garantisce un luogo sicuro, vivo e pienamente fruibile, concepito come spazio di crescita collettiva, inclusione ed integrazione per bambine, bambini, giovani e residenti.

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