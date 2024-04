La salute del perineo: prevenzione e cura, al Bebe Cafe di Latte & Coccole

Venerdì 10 maggio 2024 dalle 11 alle 12:30 all’ormai consueto appuntamento settimanale Bebe Cafe, presso la sede dell’Associazione Latte & Coccole, in via delle Cave di Pietralata 16, la fisioterapista Danila De Simone tratterà sul tema della salute del perineo e risponderà pure alle domande delle mamme intervenute.

Il perineo è l’insieme dei tessuti molli, muscoli e fibre che chiude in basso il bacino svolgendo molte funzioni estremamente importanti per il nostro corpo: il compito più importante è svolto dai muscoli perineali e consta nel sostenere gli organi interni dell’addome (vescica, utero e retto). Questa regione inoltre contribuisce alla continenza urinaria e fecale, assume un ruolo rilevante nella vita sessuale e accompagna il passaggio del bambino nel canale del parto.

Spesso l’età, il peso, la vita sedentaria, le gravidanze e i parti incidono negativamente sulla salute del perineo, causando nelle donne prolassi, incontinenza urinaria e fecale, ed altri disturbi.

Il compito della fisioterapista urogenitale è quindi quello di diagnosticare eventuali problemi a livello del perineo e, grazie alle terapie mirate, ridurli o risolverli.

In particolare nell’incontro di venerdì 10 maggio Daniela De Simone spiegherà la fisiologia di questa parte del corpo, e risponderà a tutte le domande delle mamme intervenute, come per esempio:

◦ come capire se si ha un prolasso e cosa fare in quel caso;

◦ come prevenire le smagliature;

◦ se sono normali le perdite urinarie in gravidanza o dopo il parto e come evitarle;

◦ come riconoscere o risolvere una diastasi addominale;

◦ cosa può farsi per la cicatrice del cesareo o episiotomia;

◦ se è normale sentire ancora addormentato intorno alla ferita anche dopo mesi dal parto;

◦ cosa si può fare per il gonfiore alla gambe e caviglie.

L’incontro è gratuito per le socie dell’associazione Latte & Coccole. Le non socie possono fare la tessera annuale con il contributo di 15,00 €, che consente di partecipare a tutte le attività associative per il corrente anno.

