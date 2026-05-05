Ladispoli, il “passaggio” tra le case di Cerveteri costa caro: arrestati due pusher con un chilo e mezzo di hashish

Nel corso di un’attività mirata di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Capitale, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato due uomini, di 31 e 32 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio.

L’indagine ha preso avvio dall’osservazione di un 32enne di Cerveteri, notato mentre si muoveva con atteggiamenti ritenuti sospetti a bordo della propria auto.

I militari, insospettiti dalla dinamica, hanno deciso di seguirne in modo discreto gli spostamenti, fino a ricostruire il suo arrivo presso un’abitazione della zona, dove si trovava il secondo uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, proprio all’interno dell’immobile sarebbe avvenuto uno scambio rapido di un involucro con un terzo soggetto, successivamente identificato. Un passaggio fugace ma sufficiente a far scattare l’intervento dei Carabinieri.

A quel punto le verifiche sono state estese sia alle persone coinvolte sia all’abitazione, dove i militari hanno rinvenuto circa un chilo e mezzo di hashish. Parte della sostanza era già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.600 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

I due uomini sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

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