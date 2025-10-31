Lancia sassi contro i passanti, 43enne bloccato dalla Polizia Locale: a suo carico decreto di espulsione

Attimi di paura ieri mattina in via Tripolitania, dove un uomo ha seminato il panico tra i passanti lanciando sassi contro chiunque gli capitasse a tiro.

Uno dei cittadini colpiti, ferito alla tempia, è stato soccorso dagli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati in un normale servizio di pattugliamento del territorio.

Alla vista della scena, i caschi bianchi sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare l’aggressore e a prestare i primi soccorsi alla vittima, poi affidata al personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

L’uomo, 43 anni, di nazionalità nigeriana, era privo di documenti al momento del fermo. Portato negli uffici della Polizia Locale per l’identificazione, è emerso che aveva diversi precedenti penali e un decreto di espulsione già emesso nei suoi confronti.

Dopo gli accertamenti, il 43enne è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, dove è stata avviata la procedura per l’espulsione immediata dal territorio nazionale.

La vittima, ancora scossa ma fuori pericolo, ha sporto denuncia per lesioni personali.

