L’attività della Giunta del IV Municipio a ottobre 2022

Proseguono i lavori di completamento della Tiburtina.

Ad inizio mese è stata effettuata l’asfaltatura definitiva del tratto tra via Brandizzi Gianni e la prossimità dell’incrocio con San Basilio.

Nello stesso tratto sono stati inoltre installati i semafori davanti alla ex Penicillina e a Via Brandizzi Gianni.

L’11 ottobre sono inoltre partiti finalmente anche i lavori sul tratto T4 (Setteville – Casal Bianco).

In zona Case Rosse – Tecnopolo sono stati effettuati diversi sopralluoghi congiunti tra Direzione Tecnica e IV Gruppo della Polizia Locale, finalizzati alla risoluzione di alcune problematiche da tempo presenti nella viabilità locale. Nello specifico la determinazione della segnaletica tra via Castropignano e via Castelpetroso, nonché il sopralluogo tra via Ortucchio e via Corropoli per l’installazione di dissuasori finalizzati ad evitare la sosta selvaggia che impedisce la svolta ai mezzi TPL.

Per quanto riguarda il progetto di restyling di Pietralata, il 13 ottobre è stata trasmessa alla Direzione Generale ATER la proposta di progetto unitario di riqualificazione urbanistica di viale Giuseppe Stefanini che va a completare gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale (oltre della stessa via Stefanini) di via Giovanni Michelotti, via Giovanni Capellini (già finanziati per l’importo di € 724.284,00) e di via Matteo Tondi, via Ludovico Pasini e via Castel Paterno (per € 855.972,00).

Nello specifico le opere approvate prevedono interventi di diversa natura per la riqualificazione delle sedi stradali e delle aree limitrofe (es. demolizione dei cigli stradali, fresatura dell’intera superficie della piazza fino alla quota terreno, scavi per piantumazione di essenze arboree, realizzazione nuove fondazioni e posa in opera cigli stradali in travertino, esecuzione di pavimentazione innovativa totalmente assorbente in graniglia a bande colorate dotata di percorsi tattili per i non vedenti, piantumazione delle essenze arboree previste, fornitura e posa in opera di panchine e dei cesti portarifiuti).

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione di edifici nel patrimonio municipale sono iniziati il 10 ottobre i lavori al centro culturale di Settecamini; i lavori saranno finalizzati alla messa a norma della struttura che sarà destinata ad essere un centro polifunzionale.

Iniziati lavori di adeguamento anche nell’ambito del trasporto pubblico.

Il 24 ottobre è infatti iniziato nel Municipio il piano di installazione delle pensiline/paline, la prima delle quali è stata posizionata davanti a Tecnocittà.

Nell’ambito degli interventi pianificati per il ripristino del decoro di alcune aree degradate da tempo, va segnalato l’intervento in zona Monti Tiburtini tra via Carlo Amoretti e via Andrea Torre, dal momento che l’area in questione versava in condizioni del tutto disumane provocando da tempo disagi ai cittadini delle zone limitrofe.

Il Municipio è inoltre intervenuto nello sgombero avvenuto in via del Frantoio l’11 ottobre, in qualità di esecutore della parte di bonifica e pulizia dell’area, nonché alla muratura degli immobili onde evitare nuove occupazioni dello stabile.

Infine, sempre in ambito lavori pubblici, sono proseguiti i lavori di rifacimento del Parco Babusci a Colli Aniene, completato a fine mese e la cui inaugurazione è stata effettuata ad inizio novembre.

In ambito sportivo, il Municipio ha ospitato presso i propri uffici diversi atleti residenti nel territorio. Innanzitutto il pugile Fortunato Antonino Marsala (categoria 48 kg) che a 16 anni è diventato Campione Europeo junior nei Campionati Europei che si sono svolti a Montesilvano (Abruzzo), cui il Municipio ha consegnato una targa per il merito.

Inoltre, il 18 ottobre è avvenuta la premiazione di otto atlete della Dream Team Roma, società pallavolistica presente nel territorio IV Municipio, come atto di chiusura del Bando di incentivazione scolastica e sportiva “Borsa di Sport”, giunto alla sua IV edizione, patrocinato anche quest’anno Municipio, dal comitato regionale FIPAV e sostenuto da UNICOOP Tirreno.

Infine, per quanto riguarda il golf, il 3 ottobre è stato il giorno del ”One Year to go”, ossia 365 giorni al grande evento della Ryder Cup. Il Presidente Umberti e l’Assessora alla Scuola Annarita Leobruni hanno accompagnato sul terreno previsto per il torneo le classi dell’ IC Poppea Sabina e dell’ IC Casal Bianco e conosciuto i due capitani di Ryder Cup, Luke Donald (Team Europe) e Zach Johnson (Team Usa). (foto ryder cup)

Da ultimo, l’11 ottobre presso il CSA di San Basilio, in collaborazione con la A.S. Roma rappresentata per l’occasione dalla presenza del giocatore giallorosso Rick Karsdorp, è stato dato avvio ad una serie di iniziative sociali che riguarderanno le scuole, i centri anziani, le palestre ed altri luoghi di aggregazione.