Lavori di riqualificazione in viale Castrense e via Nola

Sono in fase di completamento i lavori notturni, dalle 22 alle 6 del mattino, su viale Castrense e via Nola per oltre 1,3 chilometri.

Il cantiere, iniziato nel mese di giugno, è partito con la riqualificazione dei marciapiedi e in questo momento è in corso il rifacimento dell’asfalto. L’intervento è portato avanti dal Csimu dell’assessorato ai Lavori pubblici del Campidoglio ed ha un costo complessivo di oltre 1 milione di euro.

Le lavorazioni prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale, a seguire il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. La pulizia e la sistemazione delle caditoie e dei tombini esistenti. È stata già eseguita la sistemazione dei cigli sconnessi e dei marciapiedi dissestati. Inoltre, preliminarmente, è stata effettuata anche la pulizia generale con l’eliminazione della vegetazione infestante.

“Il cantiere in corso rientra nel piano strade che abbiamo progettato con il Sindaco Gualtieri. In questo caso, si tratta di due vie particolarmente dissestate che aspettavano una riqualificazione completa da anni. Siamo intervenuti anche sui marciapiedi per consentire il passaggio in sicurezza di pedoni, disabili e passeggini. Anche in vista del Giubileo, i lavori sulle due arterie, che da una zona strategica immettono sulla Tangenziale est, risultano particolarmente importanti”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.