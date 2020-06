Lavori in corso in via Tovaglieri angolo via Olcese

I Lavori pubblici stanno di nuovo operando a Tor Tre Teste.

Dopo aver proceduto all’asfaltatura di via Davide Campari, stanno intervenendo per risolvere il problema del parcheggio realizzando un marciapiedi dove prima parcheggiavano, al centro della strada, in via Tovaglieri nel tratto di fronte via Olcese.

Questa mossa progettuale ci porterebbe a ben sperare nella sistemazione del tratto a verde della stessa via.

Ricordando che il luogo era stato oggetto insieme al Multipiano di via Tovaglieri di “Roma decide” nell’ambito del bilancio partecipato del Comune di Roma restiamo in attesa di notizie certe nella prossima e imminente variazione di bilancio