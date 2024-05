Lavori pubblici V Municipio, bilancio di metà mandato

“Buona la prima” ha scritto il presidente del Consiglio del municipio V David Di Cosmo in merito al primo degli incontri che la Giunta Municipale guidata da Mauro Caliste ha messo in piedi per fare un bilancio di mezza consiliatura con l’intenzione, almeno è quello che hanno dichiarato, di ascoltare i cittadini, i comitati e le associazioni territoriali al fine di trarne spunti e richieste nel tentativo di dare qualche risposta nella seconda parte della Consiliatura.

Lunedì 6 maggio 2024 presso la casa della cultura, il presidente del V Caliste è partito sottolineando tutte le difficoltà in cui hanno dovuto operare, dalla carenza di personale ad appalti terminati e senza procedure di appalto rinnovate.

Poi è stata la volta dell’assessore capitolino ai LL.PP. Segnalini che ha elencato tutti i progetti in piedi per migliorare le strade, chiudere le voragini, rifare i marciapiedi, etc etc e questo grazie anche ai fondi e progetti legati al PNNR e all’anno Giubilare 2025.

L’assessore Lostia ai LL. PP: del V municipio ha relazionato sulla sua attività in giunta, sui progressi nei rapporti con ACEA ATO2 e Areti per quanto riguarda l’illuminazione pubblica. Ha anche relazionato sullo stato dell’arte per quanto riguarda la messa in sicurezza delle numerose cavità aperte, da quella di Tor de’ Schiavi all’ultima del Quadraro.

Martedì 7 secondo appuntamento con l’assessore municipale all’Ambiente Annucci, nella speranza che ci sia un maggiore spazio riservato agli interventi da parte dei cittadini, associazioni e comitati.

Un grazie all’amico e fotografo Aldo Zaino a cui rubo parte dei 118 scatti fatti.



