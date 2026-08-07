Lavoro nero e tasse evase, doppio blitz della Guardia di Finanza tra Passoscuro e Santa Marinella

Un giro di vite sferrato nel pieno della stagione estiva per tutelare i diritti dei lavoratori e ripulire il mercato della ristorazione e del commercio da forme di concorrenza sleale.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto la regia operativa del Gruppo di Civitavecchia e della Compagnia di Fiumicino, hanno portato a termine due articolati interventi ispettivi sul litorale nord della Capitale, smascherando quattro dipendenti completamente “in nero” e un consistente pacchetto di evasione fiscale.

I controlli si sono concentrati sulle attività commerciali e ricettive maggiormente sollecitate dal flusso turistico.

I verbali staccati dai finanzieri hanno fatto emergere un quadro di irregolarità che spazia dalle violazioni tributarie dirette all’impiego di manodopera totalmente sconosciuta al Fisco e al sistema previdenziale.

Passoscuro: 100% dei dipendenti in nero e stipendi in contanti

Il primo affondo delle Fiamme Gialle è scattato in un ristorante di Passoscuro, frazione costiera del comune di Fiumicino.

Nel corso dell’ispezione all’interno della cucina e tra i tavoli della sala, le Fiamme Gialle hanno individuato due lavoratori sprovvisti della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione.

Poiché la totalità della forza lavoro impiegata nell’attività è risultata priva di contratto, i militari hanno immediatamente trasmesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ma il quadro sanzionatorio per il locale di Passoscuro si è aggravato pesantemente sotto il profilo amministrativo e fiscale:

Maxisanzione per lavoro sommerso: 9.750 euro;

Sanzione per pagamento stipendi in contanti: 19.500 euro, contestati per l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi retributivi;

Evasione fiscale accertata: omesso versamento dell’IVA per circa 12.000 euro e mancato versamento delle ritenute Irpef per ulteriori 2.000 euro, a cui si aggiunge la contestazione per il mancato pagamento del canone speciale Rai.

Santa Marinella: irregolarità al minimarket

Un secondo blitz ha riguardato un negozio di vicinato situato nel comune di Santa Marinella.

Anche in questo caso, la verifica della forza lavoro presente tra le corsie dell’esercizio ha portato all’individuazione di altri due lavoratori privi di qualsiasi inquadramento contrattuale, facendo scattare una maxisanzione amministrativa di 3.900 euro.

La successiva analisi della documentazione contabile ha fatto affiorare ulteriori anomalie formali nella tenuta dei registri e negli adempimenti previsti dalla legge tributaria per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

L’operazione rientra nel piano di pattugliamenti e verifiche a raggiera che la Guardia di Finanza proseguirà per l’intera stagione estiva lungo tutto il litorale laziale.

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