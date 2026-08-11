Lavoro nero sul litorale: la Finanza scopre dipendenti “irregolari” in un ristorante di Ostia

Un controllo di routine sulle attività commerciali del litorale si trasforma nell’ennesima conferma di una piaga sotterranea che soffoca l’economia legale.

I Finanzieri del II Gruppo di Ostia hanno fatto irruzione all’interno di un noto ristorante del X Municipio, nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio volti al contrasto del lavoro sommerso e del caporalato.

Durante il blitz, le Fiamme Gialle hanno identificato quattro dipendenti intenti a svolgere le proprie mansioni tra i tavoli e la cucina della struttura.

Gli accertamenti incrociati e le verifiche sulle banche dati, condotti per attestare la regolarità delle posizioni contributive e contrattuali, hanno subito fatto emergere l’anomalia: due dei quattro lavoratori presenti risultavano completamente “in nero”, privi della necessaria comunicazione preventiva di assunzione (il modello UNILAV) e quindi senza alcuna tutela legale, assicurativa o previdenziale.

A fronte della gravità delle violazioni riscontrate — con il cinquanta per cento delle maestranze impiegate in modo totalmente irregolare — è scattata immediatamente la segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Gli atti sono stati inviati contestualmente anche a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. per il recupero dei contributi non versati e le relative sanzioni amministrative.

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