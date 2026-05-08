Lazio, oltre 44 milioni di euro per riqualificare l’edilizia pubblica e sociale delle Ater

La Regione Lazio investe oltre 44 milioni di euro per il rilancio dell’edilizia pubblica e sociale, con interventi mirati alla riqualificazione energetica, al miglioramento infrastrutturale e alla riduzione del degrado urbano.

La Giunta regionale ha approvato, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27 e dell’obiettivo di policy “Housing”, una delibera che assegna complessivamente 44,2 milioni di euro alle Ater del territorio, con l’obiettivo di garantire alloggi a prezzi accessibili e rafforzare la qualità della vita nei quartieri popolari.

Ripartizione dei fondi

Le risorse saranno distribuite tra le diverse Ater del Lazio in base al numero di alloggi esistenti e allo stato di avanzamento dei progetti presentati.

Di questi, 28,5 milioni sono destinati a interventi nelle varie province:

Ater Provincia di Roma: 8.825.000 euro

Ater Latina: 6.686.062 euro

Ater Rieti: 2.460.000 euro

Ater Comprensorio Civitavecchia: 467.982 euro

Ater Frosinone: 10.060.955 euro

Un ulteriore importo di 15,7 milioni è destinato alla riqualificazione urgente del comprensorio di Tor Sapienza a Roma, zona caratterizzata da criticità in termini di sicurezza e già oggetto di un precedente cofinanziamento regionale di 7 milioni di euro.

Progetti in corso e interventi programmati

Gli interventi coprono centinaia di alloggi in tutto il Lazio, con priorità a manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e nuove costruzioni.

Tra i principali interventi si segnalano:

Provincia di Roma: riqualificazione di edifici a Tivoli e Ardea, completamento di nuove costruzioni a Ladispoli, abbattimento barriere architettoniche a Pomezia, e progetti di efficientamento energetico in vari edifici.

Provincia di Latina: lavori di efficientamento energetico su edifici a Cisterna, Fondi, Formia, Norma, Sezze e Latina.

Provincia di Rieti: interventi energetici sugli edifici di Rieti e Greccio.

Provincia di Frosinone: riqualificazione e efficientamento energetico di alloggi a Ceprano, Pontecorvo e altri comuni.

Roma Capitale: riqualificazione urgente del comprensorio Tor Sapienza.

Tutti i progetti sono già dotati della progettazione esecutiva (PFTE), garantendo la possibilità di avvio entro l’anno e completamento nei tempi previsti dal programma di finanziamento.

Obiettivi del piano

Il provvedimento mira non solo a colmare la carenza di alloggi pubblici a prezzi accessibili, ma anche a migliorare la qualità urbana e la sicurezza dei quartieri, riducendo il degrado e la marginalità sociale.

Con questa iniziativa, la Regione Lazio punta a creare un modello di edilizia pubblica moderna, efficiente e inclusiva, valorizzando le aree residenziali esistenti e sostenendo i cittadini più fragili.

Ghera: “Dalla giunta fondi essenziali”

«Gli oltre 44 milioni di euro assegnati dalla Giunta Rocca per la riqualificazione del patrimonio abitativo Ater del Lazio rappresentano un investimento importante che consentirà il rifacimento di edifici oggi ammalorati, favorendo il recupero di alloggi e l’abbattimento di barriere architettoniche. Gli stanziamenti destinati a tutte le Ater regionali, serviranno a contrastare il degrado sociale e confermano sempre di più l’attenzione della Regione Lazio verso la riqualificazione di aree e quartieri spesso degradati che attendono da anni questo tipo di iniziative come, ad esempio, i 15,7 milioni di euro destinati a Tor Sapienza e agli interventi al Quarticciolo, sui quali sono già stati stanziati 30 milioni, che favoriranno una ricucitura urbana e sociale di intere aree oggi abbandonate al degrado». Lo dichiara l’assessore alla Tutela del Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

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