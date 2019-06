Le rubber ducks dell’Amsterdam Duck Store invadono la capitale

Apre mercoledì 26 giugno 2019 il primo negozio romano del celebre Amsterdam Duck Store. La catena di negozi conta già più di 15 punti vendita in tutta Europa: Amsterdam (2), Barcelona , San Sebastian, Mallorca, Sevilla, Lisbon (2), Firenze, San Marino, Limassol, Milano, Parigi.

Più di 350 paperelle di gomma, oggetti che generano il buonumore, saranno in vendita in via dei Coronari. Marina, titolare del negozio, spiega “Dopo una vacanza a Barcellona, sono tornata a casa con la voglia di portare a Roma il colore e l’allegria del divertente mondo delle rubber ducks”.

Il primo punto vendita delle rubber ducks è stato aperto ad Amsterdam quando la titolare di un negozio di giocattoli si accorse che le paperelle in gomma attiravano l’attenzione più di ogni altro gioco. Fu così che decise di liberarsi di tutti gli altri giocattoli e gadget e creò un concept store basato solo sulle paperelle. Quella che all’inizio sembrò un’idea folle si rivelò presto un’iniziativa di successo e, in meno di 5 anni, vide l’apertura di un franchising in tutta Europa.

L’inaugurazione del Roma Duck Store si terrà il 26 giugno in via dei Coronari, 108 dalle 17:00 in poi.