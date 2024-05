Il Comitato Pratone di Torre Spaccata Martedì 21 maggio dalle 10 alle 14 terrà una conferenza nella sala della Protomoteca – l’ingresso è libero e aperto a tutti – per ribadire che “Il Pratone di Torre Spaccata non è un vuoto e a Roma non si può continuare a consumare suolo. Le aree verdi e selvatiche della nostra città non possono essere sacrificate a favore di altro cemento e per il profitto di pochi”.