Spaccio di droga nella Capitale, 5 persone arrestate

Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Sezione Volanti hanno notato un’auto sospetta in via dell’Archeologia in zona Tor bella Monaca. Dopo aver seguito il veicolo e fermato il conducente in via Amico Aspertini, gli agenti hanno trovato circa 1 grammo di cocaina e 277 grammi di hashish nell’auto, oltre a 1.200 euro in contanti durante la perquisizione domiciliare. Un 49enne romano è stato arrestato.

Sempre i poliziotti della Sezione Volanti hanno arrestato un 23enne tunisino in via di Tor Bella Monaca, trovato in possesso di 25 involucri di cocaina (11 grammi) e oltre 500 euro in contanti.

Gli investigatori del commissariato Esquilino hanno arrestato un 31enne egiziano e un 36enne tunisino, colti a cedere droga a un adolescente in via Gioberti.

I due sono stati trovati con la banconota da 10 euro ricevuta dal ragazzo e circa 1 grammo di hashish.

Infine, in zona Colombo, gli agenti hanno arrestato un 25enne romano in via Commodilla, trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish (150 grammi).

