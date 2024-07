Colpo grosso a Ponte Milvio: ladri specializzati nelle casseforti colpiscono ancora. Bottino di oltre 150mila euro

La Capitale è sotto attacco da parte di bande specializzate in furti in appartamento, con un modus operandi sempre più efferato e preciso.

Nelle ultime 24 ore, due coppie di professori universitari e ristoratori sono state vittime di furti con scasso, con un bottino complessivo che supera i 190.000 euro.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi, professionisti del settore, si introducono nelle abitazioni, spesso in pieno giorno, utilizzando strumenti sofisticati come “Topolino decoder” o chiavi bulgare per aprire le porte blindate.

Una volta all’interno, si concentrano sulla ricerca delle casseforti, che smurano e svaligiano sistematicamente.

I colpi più recenti sono avvenuti a Roma Nord, in zona Camilluccia, dove una coppia di professori universitari ha subito un furto di 150.000 euro, e a Roma Sud, nel quartiere Cinecittà, dove due ristoratori sono stati derubati di 40.000 euro.

In entrambi i casi, i ladri hanno portato via oro, gioielli, orologi di valore e denaro contante.

Le indagini sono affidate alle Squadre Mobili della Questura di Roma, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e acquisendo le testimonianze delle vittime.

Gli investigatori stanno inoltre cercando eventuali collegamenti tra i diversi colpi, ipotizzando l’esistenza di una o più bande specializzate in questo tipo di reati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙