Voragine alla Balduina: cede il manto stradale. L’area è stata transennata

L’allarme è tornato a suonare forte nel quartiere di Balduina, dove una nuova voragine si è aperta in via Tito Livio, all’angolo con via Elpide. Una ferita profonda che si aggiunge alle tante che già segnano il volto della Capitale.

La buca, profonda diversi metri, ha costretto i residenti a transennare l’area per evitare pericoli. Un’immagine che si ripete con triste frequenza, e che testimonia lo stato di abbandono in cui versano molte strade romane.

Balduina, in particolare, sembra ormai un’isola nel caos: le perdite d’acqua, frequenti e abbondanti, hanno indebolito il terreno, rendendolo più suscettibile ai cedimenti.

Un problema diffuso:

Il caso di Balduina non è isolato. Il XIV municipio è ormai da tempo alle prese con un’emergenza idrica che sta mettendo a dura prova le infrastrutture.

Da Torrevecchia a Primavalle, le segnalazioni di perdite d’acqua si susseguono senza sosta.

E a Torresina, solo pochi mesi fa, una voragine simile aveva inghiottito un tratto di viale Indro Montanelli.

Le cause di un disastro annunciato:

Le cause di questi continui cedimenti sono molteplici: la vetustà delle reti idriche, la mancata manutenzione, le piogge torrenziali e, in alcuni casi, anche l’abusivismo edilizio. Una combinazione letale che sta mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e danneggiando il patrimonio storico e artistico della città.

Le richieste dei residenti:

I residenti di Balduina sono stanchi e preoccupati. Chiedono interventi urgenti per riparare le strade, mettere in sicurezza le reti idriche e prevenire nuovi crolli.

Ma soprattutto, chiedono risposte chiare e precise alle istituzioni, responsabili di una situazione che ormai è diventata insostenibile.

Nel frattempo nella zona è stata avvisata la Polizia Locale che arrivata dopo poche ore dalla segnalazione e ha delimitato la zona.

