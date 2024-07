Portuense, incendio all’ex Gil: evacuate tre persone anziane, un intossicato

Intorno alle 6:15 di questa mattina 26 Luglio, tre persone anziane sono state salvate dai vigili del fuoco dopo che un incendio è divampato al piano terra dell’ex Gil, in via Portuense 549.

Una di queste persone ha subito un’intossicazione da fumo ed è stata affidata alle cure del 118 e successivamente portata in ospedale.

L’incendio è scoppiato in un’area utilizzata per il deposito di materiali vari. Le tre persone si trovavano al piano superiore quando il rogo è iniziato. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine.

L’immobile, di proprietà del demanio e noto come ‘ex casa del fascio’, era stato oggetto di un’ordinanza di sgombero richiesta lo scorso novembre dal sindaco Roberto Gualtieri.

Tuttavia, la situazione non è migliorata nei mesi successivi e l’ordinanza è rimasta in gran parte inapplicata.

