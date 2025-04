“Le signore della Loira- Dal Medioevo alla monarchia di luglio” di Maria P. Fiorensoli

Il 4 aprile 2025 alle ore 17:30 verrà presentato alla Biblioteca Joyce Lussu “Le signore della Loira- Dal Medioevo alla monarchia di luglio”, splendida ricerca storica di Maria P. Fiorensoli, nota intellettuale e tra l’altro Presidente dell’Associazione culturale editrice de “il Foglio de Paese delle donne” (dal 1987) e del Paese delle donne online (dal 1995); Ideatrice e co-Presidente del Premio di scrittura “il Paese delle donne & Donna e Poesia” (dal 2000).

Coordina Maria Laura Annibali (Presidente Di Gay Project). Saluti di Francesca Vetrugno (Assessora alle Politiche di genere e alle politiche Scolastiche ed Educative del Municipio VIII). Intervengono con l’autrice: Fiorenza Taricone, Ordinaria di Storia delle dottrine politiche e di pensiero politico e questione femminile, già Rettrice Vicaria dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; Gabriella Anselmi, Presidente Associazione Leadership & Empowerment Femminile (Alef)

“Le Signore della Loira. Dal Medioevo alla Monarchia di luglio” (Zedde Torino 2015), è un viaggio in quattordici tappe tra città e castelli della Valle della Loira, fulcro di civiltà europea. L’Autrice, giornalista pubblicista, impegnata nelle politiche delle donne, rintraccia e rivisita profili femminili noti e meno noti dal V secolo al 1830. Le decine di figure letterarie, mitologiche e favolistiche, di organizzazioni formali e informali delle donne, laiche e monastiche di ogni estrazione e provenienza, sono narrate nel loro contesto e ricostruite nelle genealogie biologiche, affettive, politiche e simboliche. In Appendice, la storia del monachesimo femminile, clericale e comunitario. Il volume in 475 pagine di carta palatina, con splendida copertina d’artista, è un’opera pregevole e innovativa che contribuisce a colmare vuoti di memoria e di trasmissione storica.

In queste pagine è vivo e visibile il “gran teatro delle umane vicende”, per usare le parole di Victor Hugo, finalmente plurale nei generi. Donne e uomini pensano, agiscono, costruiscono relazioni, pacifiche o guerresche contrariamente alla narrazione tradizionale. Figure inedite o rivisitate nella trasmissione storica e politica. Notevoli ‘insiemi di donne’: le altomedievali del Poitou, le ave di Aliénor d’Aquitania, le proprietarie di Chenonceaux, le grandi badesse fontevriste le indemoniate della Valle con storia del sabba e dell’Inquisizione, le Dame dei salotti letterari e scientifici, le mazzarine, le amanti del Re Sole, le favoliste barocche, le frondiste, le donne del Terzo Stato, le rivoluzionarie e le controrivoluzionarie. La narrazione si ferma alla cosiddetta “Monarchia di Luglio” o “terza rivoluzione francese” seguita alla Seconda (1830) e abbattuta dalla Terza (1948).

Due percorsi contestualizzati s’intrecciano: quello immaginifico di figure archetipe, mitologiche, favolistiche o letterarie, che popola di Autrici la “Valle degli scrittori” evidenziandone la produzione letteraria, poetica, satirica, diaristica e memorialista; quello religioso e mistico con un’Appendice dedicata alle varie forme, dalle origini, del monachesimo femminile ortodosso (clericale), comunitario (o doppio), eterodosso e contiguità (es. Beghine e mogli dei preti). Pagine sorprendenti, come scrive Fiorenza Taricone nella Prefazione, che mettono alla prova stereotipi vivi e vegeti senza eludere argomenti difficili, al femminile, quali la violenza nelle sue forme pubbliche e domestiche e la delinquenza singola e seriale.

Il viaggio transepocale che, tra microstoria e macrostoria, risale in quattordici tappe – intitolate a castelli, città o abbazie – il fiume d’indiscussa centralità nella storia politica e culturale e religiosa d’Europa, apre ogni capitolo con sommari di storia, tradizioni, folklore, indicazioni turistiche che evidenziano, al femminile, le peculiarità del luogo.

Consigliata prenotazione ( ill.lusso@bibliotechediroma.it – 06 – 45460351)

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.