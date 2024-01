Il 6 febbraio 2024 alle ore 16 alla Casa della memoria e della storia di Roma, via S. Francesco di Sales 5 si terrà l’evento: L’eccidio di Ponte di ferro tra tradizione e verità storica.

L’eccidio del 7 aprile 1944 al Ponte dell’Industria a Roma, con l’uccisione di dieci donne che tentavano di assaltare un forno, riguarda un episodio che la storiografia della Resistenza ha sempre considerato controverso per la mancanza di riscontri documentali, sia archivistici che nella stampa d’epoca.

In un recente libro, La verità sull’eccidio del Ponte di Ferro, Giorgio Guidoni ha ricostruito le biografie delle dieci donne scoprendo che i nomi, scolpiti in una targa commemorativa, in realtà non appartengono alle vittime di quell’eccidio, ma riguardano altre donne, antifasciste o partigiane, che hanno operato altrove, una delle quali è ancora in vita.

Con l’incontro organizzato il 6 febbraio l’Irsifar intende ricostruire questo episodio ripercorrendone anche la storia.

