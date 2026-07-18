Lettera agli studenti con riferimento a Gaza, il Ministero apre un’indagine sul docente del liceo. Scoppia la polemica

Un saluto di fine anno ai suoi studenti di quinta liceo, sospeso tra le citazioni letterarie di Dante e Montale e un’esortazione civile a non girare la testa dall’altra parte di fronte al dramma della guerra nella Striscia di Gaza.

Quella che doveva essere la classica lettera di commiato di un professore ai suoi ragazzi dopo le fatiche della maturità si è trasformata in un feroce caso politico e istituzionale nel cuore del quartiere Eur.

L’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Lazio ha infatti avviato una serie di accertamenti ispettivi su un docente del Liceo Classico e Scientifico “Francesco Vivona” di Roma, per verificare la compatibilità delle sue parole con il ruolo istituzionale di un insegnante della scuola pubblica.

La decisione ha immediatamente innescato un violento cortocircuito sul confine, sempre più labile, tra il diritto costituzionale alla libertà di insegnamento e l’obbligo di presunta neutralità politica richiesto ai dipendenti dello Stato.

La denuncia degli studenti: «Ci è stato chiesto di fare i delatori»

A sollevare il velo sulla vicenda sono stati gli stessi ragazzi dell’Organizzazione Studentesca Alternativa (OSA) e del sindacato Usb Scuola, che hanno fatto quadrato attorno al professore.

Secondo la ricostruzione fornita dai rappresentanti d’istituto e dai delegati della Consulta provinciale degli studenti, gli ispettori avrebbero già interrogato alcuni neodiplomati per raccogliere elementi sul comportamento in classe del docente.

«Ci è stato chiesto espressamente di fare da delatori nei confronti di un nostro professore», denunciano con durezza i rappresentanti degli studenti del Vivona. «L’unica colpa del nostro insegnante è stata quella di manifestare una profonda solidarietà umana nei confronti del popolo palestinese e di averci invitato a riflettere criticamente sulle tragedie del presente. Questa indagine è il segnale di un clima di censura e pressione che vuole mettere a tacere chiunque affronti i temi caldi dell’attualità all’interno delle aule».

La politica si spacca: «La scuola non può essere un luogo di silenzio»

Il caso ha rapidamente travalicato le mura del liceo di via della Fonte Meravigliosa per investire i palazzi della politica romana e regionale, sollevando un’ondata di indignazione da parte dei partiti di opposizione e dei responsabili del comparto scuola.

Il Campidoglio: L’assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, ha espresso una fortissima preoccupazione per l’ispezione ministeriale. «Un insegnante che invita le ragazze e i ragazzi a interrogarsi sul presente e sulle responsabilità della storia non tradisce il proprio ruolo educativo, ma ne interpreta fieramente il significato più alto. La scuola pubblica è realmente libera quando i docenti possono educare alla consapevolezza e alla crescita civile senza che questo alimenti un intollerabile clima di intimidazione».

Il territorio: Sulla stessa linea d’onda si è schierata Paola Angelucci, assessora alla Scuola del Municipio IX (il territorio in cui ricade il Vivona), secondo la quale un provvedimento punitivo per una lettera di questo tenore risulta incomprensibile e pericoloso per la tenuta democratica. «La scuola deve rimanere un luogo di dialogo e formazione del pensiero critico, non uno spazio in cui il silenzio e il disimpegno vengono spacciati per neutralità».

La Regione: Il caso è approdato anche sugli scranni della Pisana, dove la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessandra Zeppieri, ha annunciato battaglia chiedendo chiarimenti immediati ai vertici dell’Ufficio scolastico regionale.

Mentre l’Usr prosegue i suoi accertamenti formali per valutare eventuali sanzioni disciplinari, l’aula del liceo Vivona diventa l’ennesimo e infuocato terreno di scontro ideologico sul diritto dei professori di discutere di geopolitica e conflitti contemporanei con le nuove generazioni.

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