Letture in terrazza con Barbara Giordano a Villa Sciarra

Torna l’appuntamento con “Letture in terrazza”, il format ideato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici e realizzato da Zip Zone APS che celebra la grande letteratura.

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre, alle ore 19.30, la suggestiva terrazza dell’Istituto, all’interno di Villa Sciarra a Roma, ospita due serate dedicate a “Ifigenìa in Tauride” di Johann Wolfgang Goethe nella traduzione di Cesare Lievi.

Le letture sono affidate agli interpreti Barbara Giordano, Giovanni Coppola e Riccardo Floris, la regia è di Roberto Di Maio.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili, ma è necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo comunicazionezipzone@gmail.com

La tragedia di Goethe era stata scritta inizialmente in prosa e poi trasformata in versi per rappresentare gli ideali del classicismo. L’opera si ispira a quella di Euripide, ma presenta importanti differenze: Ifigenia ritrova il fratello Oreste e l’amico Pilade venuti a salvarla ma, invece di ingannare il re Toante, dice la verità. Questi, colpito dall’onestà della fanciulla, li lascia tornare in patria. Ifigenìa in Tauride di Goethe celebra i valori della sincerità, della morale e dell’umanità.

La serata di giovedì 24 settembre si apre con i saluti del Dr. Gregor H. Lersch, Direttore della Casa di Goethe di Roma, seguiti dall’introduzione della Prof.ssa Gabriella Catalano. Venerdì 25 settembre le letture sono introdotte dalla Prof.ssa Elisabeth Galvan.

In apertura di entrambe le serate è prevista la lettura del Prologo all’Ifigenia in Tauride, nella traduzione di Alessandro Poerio recentemente riportata alla luce dalla Dr.ssa Francesca Fabbri.

“Letture in terrazza” è in programma il 24 e 25 settembre alle ore 19.30 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici a Villa Sciarra (Viale Delle Mura Gianicolensi, 11), ingresso gratuito con prenotazione alla mail comunicazionezipzone@gmail.com

L’iniziativa è inserita nel programma di LEAF per la Settimana della Scienza – Notte Europea dei Ricercatori 2026. Il progetto LEAF è un evento associato all’iniziativa MSCA and Citizens dell’Unione Europea, finanziata nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01).

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com – www.zipzone.it

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