Lite domestica ad Ardea: donna picchiata davanti alla figlia minorenne, aiutata da alcuni passanti

Ad Ardea, una lite domestica è degenerata in violenza, lasciando una donna di 38 anni con lividi e paura. Al culmine della discussione con il compagno, un 41enne, la donna è riuscita a fuggire in strada, trovando soccorso tra i passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha scatenato la sua ira, replicando uno schema che purtroppo si ripeteva da tempo.

La vittima, con grande coraggio, è riuscita a liberarsi e a raggiungere un luogo pubblico, dove è stata notata e aiutata. Subito dopo è stata accompagnata alla caserma dei Carabinieri, dove ha presentato querela.

La 38enne è stata trasportata alla casa di cura Sant’Anna, dove è stata medicata: la prognosi è di 30 giorni. Durante l’esame dei fatti, la donna ha denunciato anche altri episodi di violenza subiti nel tempo, sia fisica sia verbale, spesso in presenza della figlia minorenne.

I Carabinieri hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno arrestato: ora si trova nel carcere di Velletri, a disposizione della magistratura.

