Lite per 15 euro finisce a coltellate: 23enne ferito a Roma, arrestato l’aggressore

Un pomeriggio di ordinaria lite sfociato nel sangue. I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno sottoposto a fermo un giovane egiziano di 23 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio di un coetaneo romano, ferito lo scorso 1 dicembre nei pressi di una barberia in viale Eritrea.

Secondo quanto ricostruito, quel pomeriggio, intorno alle 18:30, i militari notarono il ragazzo romano riverso a terra, con ferite da arma da taglio al torace e alla zona lombare.

Immediatamente attivati i soccorsi, il giovane venne trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove ricevette cure che gli permisero di salvarsi, riportando 30 giorni di prognosi.

L’abilità nel schivare un colpo diretto al petto lo ha salvato da conseguenze peggiori, ma non ha evitato di essere ferito all’altezza dell’ascella.

La lite per 15 euro

Dalle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è emerso che il motivo alla base dell’aggressione era un debito di appena 15 euro.

La vittima si sarebbe recata alla barberia dove lavorava l’indagato, chiedendo un taglio di capelli gratuito per saldare una corsa in taxi pagata qualche giorno prima, debito che il giovane romano aveva coperto da solo.

Secondo le testimonianze raccolte, la lite iniziale sembrava sedata, ma poco dopo l’aggressore avrebbe incontrato nuovamente il romano all’esterno del negozio e lo avrebbe colpito con un coltello, fuggendo subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto e il fermo

Le serrate indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire rapidamente all’autore dell’aggressione.

Il 5 dicembre, il giovane egiziano è stato rintracciato in via Curione, nel quartiere Tuscolano. Durante la perquisizione è stato sequestrato anche lo smartphone della vittima, sparito il giorno dell’aggressione.

Il fermato è stato condotto al carcere di Rebibbia, dove il fermo è stato convalidato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto la permanenza in carcere.

