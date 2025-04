Lotta allo spaccio: doppio arresto della Polizia di Stato grazie all’app YouPol

È bastato un clic. Un gesto silenzioso ma carico di responsabilità, compiuto da un cittadino qualsiasi. Nessuna divisa, nessun lampeggiante.

Solo uno smartphone, l’app YouPol e un senso civico che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Così, nelle ultime ore, il litorale romano ha visto scrivere una pagina importante nella lotta quotidiana per la legalità.

Due segnalazioni anonime, inviate a distanza di poche ore attraverso l’applicazione messa a disposizione dalla Polizia di Stato, hanno fatto scattare l’allarme nella sala operativa della Questura di Roma. E da quel momento, il motore della macchina investigativa ha cominciato a girare a pieno regime.

La prima operazione è scattata a Fiumicino. Un 54enne romano, volto già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre percorreva via della Scafa alla guida di una berlina tedesca.

Gli agenti del Commissariato di zona lo stavano aspettando, forti della soffiata digitale appena ricevuta. È bastato un colpo di clacson, una piccola scossa improvvisa all’abitacolo, per far scattare la scoperta: 30 grammi di cocaina già confezionata in dosi, nascosti nel vano del volante.

Ma il vero colpo di scena è arrivato con la perquisizione del suo monolocale. Dentro, non solo altri 800 grammi di cocaina, ma anche una pistola calibro .40, completa di munizioni.

Un’arma segnata dal sangue: era il residuo di una rapina commessa nel 2018. Un frammento di violenza passato, ancora carico di minaccia, rimasto nascosto nell’ombra fino a quel giorno.

Sul litorale di Ostia, poco dopo, un altro intervento. Stavolta gli agenti del Commissariato Ostia-Lido hanno fatto irruzione in un parcheggio di via della Paranzella. Anche in questo caso, la scintilla è partita da una segnalazione anonima via YouPol.

Lì, tra le auto, un 36enne di origine marocchina è stato colto in flagrante mentre cedeva una dose a un cliente. La droga, il denaro, il volto sorpreso: tutto parlava chiaro. Entrambi gli arresti, sono stati convalidati dalla magistratura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.