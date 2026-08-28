L’ottantenne con la cocaina tra le medicine e il pusher tradito dal palamito: blitz a Roma Est, 6 arresti

Il mercato dello spaccio nella periferia orientale della Capitale cambia pelle a seconda dell’isolato, ma mantiene una regia spietata.

Dalle stanze insospettabili di una palazzina popolare trasformate in centralina per il confezionamento delle dosi, fino al fango dei lotti dove la merce viaggia rapida tra le mani dei pusher e i fari delle pattuglie, la Polizia di Stato ha stretto la morsa sul quadrante est con un’operazione a largo raggio che si è conclusa con sei arresti.

Un quadro composito che restituisce la fotografia di una criminalità diffusa e trasversale, capace di arruolare sia la terza età che giovanissimi corrieri senza fissa dimora.

La centrale di Tor Sapienza e il libro mastro

A Tor Sapienza la scoperta più sconcertante. Quando gli investigatori hanno varcato la soglia di un appartamento per una perquisizione mirata, ad aprirsi è stato lo scenario di un’inconsueta gestione familiare della droga.

Un uomo di 80 anni ha tentato un’estrema collaborazione consegnando spontaneamente le prime dosi agli agenti, sperando forse di evitare un controllo più approfondito.

I poliziotti non si sono fermati. L’ispezione minuziosa della casa ha portato al ritrovamento di una cassetta di sicurezza in metallo: al suo interno, nascoste in due innocui contenitori di farmaci, c’erano altre 30 dosi di cocaina pura, per un totale di 38 involucri dal peso di oltre 41 grammi.

Accanto alle sostanze, il kit completo del perfetto spacciatore: un bilancino elettronico, materiale per la sigillatura e quaderni manoscritti riportanti la contabilità analitica dei clienti e dei crediti.

Gli accertamenti hanno confermato la regia condivisa dell’attività tra il nonno e il figlio: per entrambi sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.

La caccia tra i lotti del Quarticciolo

Dalle mura domestiche la scena si sposta tra le vie del Quarticciolo, dove il consumo avviene in strada sotto la rigida sorveglianza delle “vedette” di quartiere.

Nonostante il sistema di allarme vocale orchestrato dai pali per segnalare l’arrivo dei lampeggianti, gli agenti delle Volanti sono riusciti a spezzare tre distinte trattative:

Il pusher colpito da espulsione: Un 34enne tunisino, pizzicato con dosi di crack in tasca, ha tentato la fuga a piedi prima di essere placcato. Dagli accertamenti è risultato inottemperante a un divieto di dimora a Roma e a un ordine di espulsione.

La droga nelle sigarette: Poco distante, un 25enne somalo è stato colto di sorpresa mentre sfilava da un pacchetto di sigarette 14 involucri di cocaina, pronti per essere ceduti.

L’agguato al momento dello scambio: A poco sono servite le urla dei pali per salvare un 41enne romano, sorpreso esattamente mentre incassava le banconote di un cliente. I poliziotti lo hanno bloccato con ancora la dose in mano e i contanti in tasca.

Il controllo sull’Alessandrino e il rientro in cella

A chiudere la catena di interventi è stato il pattugliamento in viale Alessandrino. Notata una vettura con tre uomini a bordo dall’incedere sospetto, gli agenti hanno fermato il mezzo per un controllo di routine. Nessuno dei tre aveva con sé i documenti d’identità.

Portati negli uffici per i riscontri fotodattiloscopici, uno dei passeggeri è risultato essere evaso dagli arresti domiciliari.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato tutti e sei i provvedimenti restrittivi.

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