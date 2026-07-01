Luci rosse nel rione Monti: sigilli a un centro massaggi in via Panisperna. Blitz anche all’Appio

Dietro le insegne di insospettabili centri benessere e saloni di estetica olistica si nascondeva, in pieno centro storico, un vero e proprio giro di squillo e prestazioni sessuali a pagamento.

È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante che, insieme ai militari del Gruppo Tutela Lavoro e al personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno passato al setaccio i centri massaggi orientali dislocati tra il I e il VII Municipio.

L’operazione straordinaria di controllo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, si è conclusa con il sequestro preventivo di un locale, la sospensione immediata di tre attività commerciali e la denuncia a piede libero di due titolari di nazionalità cinese.

Sesso a pagamento nel cuore di Monti e “lavoro nero” all’Appio

Il blitz più pesante è scattato nel cuore del rione Monti, in via Panisperna. I Carabinieri, a seguito di lunghi servizi di appostamento e dopo aver ascoltato numerosi clienti appena usciti dal locale, hanno fatto irruzione in un centro massaggi gestito da una donna cinese di 50 anni.

Le indagini hanno confermato che all’interno delle cabine venivano offerte regolarmente prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Il locale è stato immediatamente posto sotto sequestro giudiziario, insieme a faldoni di contabilità e vario materiale idoneo all’attività di meretricio, mentre la titolare è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione.

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