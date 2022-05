Manutenzione stradale, nuovi interventi per 12,5 milioni di euro

La Giunta Capitolina ha dato il via libera ai progetti definitivi per nuovi interventi di manutenzione straordinaria su importanti vie cittadine, per un valore complessivo di 12,5 milioni di euro; cinque delibere che si aggiungono a quelle approvate la settimana scorsa per 7,5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni previsti nel Piano Investimenti 2022-2023.

I progetti approvati con i nuovi provvedimenti, i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendono la messa in sicurezza tramite fresatura e rifacimento in profondità della pavimentazione stradale, con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Il tutto in diversi quadranti della città.

In particolare, si interverrà su piazza di Porta Capena, via Baccelli e le corsie centrali di viale Angelico nel Municipio I; su via Lucrino, via Flaminia, viale Tiziano e tratti di via Tiburtina nel Municipio Il; su via della Serenissima e via Tor de’ Schiavi nei Municipi V e VI. E ancora nei Municipi III e IV, con interventi su via Tiburtina, da piazza Santa Maria del Soccorso a via Monti Tiburtini direzione centro e da via Monti Tiburtini al semaforo di Casal Bruciato su ambo lati; su via Ugo Ojetti, da via Graf alla rotatoria di via Tilgher ambo lati. Infine, lavori anche su strade dei municipi IX e X: piazzale Ferruccio Parri, tratti di viale Umberto Tupini, tratti di piazzale Guglielmo Marconi, viale Egeo, via di Val Fiorita, tratti di via delle Tre Fontane e viale dell’Astronomia.