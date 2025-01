Marconi, fuga rocambolesca su moto rubata: 18enne si schianta e viene arrestato dai carabinieri

Un inseguimento ad alta tensione è andato in scena su viale Guglielmo Marconi, a Roma, dove un giovane di appena 18 anni ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e si è dato alla fuga.

In sella a una moto rubata, il ragazzo ha accelerato nel tentativo di seminare i militari, ma la sua corsa è terminata in modo drammatico quando si è schiantato contro un’auto in transito.

Nonostante l’incidente, il 18enne non si è arreso e ha tentato una disperata fuga a piedi. I carabinieri, però, lo hanno rapidamente bloccato, mettendo fine al pericoloso inseguimento.

Le indagini successive hanno rivelato che la moto era stata rubata poco prima in via Oderisi da Gubbio.

Per il giovane romano, già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 18enne è stato portato in caserma, dove è rimasto in attesa del rito direttissimo.

