Massimiliano Umberti è il nuovo presidente del IV municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 4.

Massimiliano Umberti candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 59,3% mentre il candidato del centrodestra Roberto Santoro si è fermato al 40,7%.

Come voti in assoluto Umberti ne ha raccolti 34.916, molti in più rispetto ai 21.007 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 23.684 a 23.966.

L’affluenza è stata bassa: 41,58%; al primo turno fu il 49,75%.

“Abbiamo vinto! Non riesco a dire altro in questo momento. Grazie a tutti!”

Le poche parole che Umberti ha affidato ai Social poco prima delle ore 18:00 insieme a una foto… molto sobria.

