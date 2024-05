Pubblicità elettorale Europee 2024. Le tariffe

La Cofine srl, società editrice di “Abitare a Roma”, giornale on-line, è disponibile a pubblicare messaggi politici elettorali a pagamento per le prossime elezioni Europee dell’8-9 giugno 2024, secondo le disposizioni della legge 28/2000.

Caratteristiche e costi

Possibilità di presenza su Abitare A Roma (abitarearoma.it)

1) Articolo web con contenuto autogestito (con possibilità inserimento di 2 foto e di 3 aggiornamenti del corso della campagna elettorale): euro 100,00 + Iva 4%

2) Banner a rotazione (pixel 750×250) visibile all’interno di tutti gli articoli del sito: euro 200,00 + Iva 4%

I banner possono collegare ad un sito esterno o pagina Facebook o all’articolo di cui al punto 1).

L’articolo dovrà essere fornito in formato word e accompagnato dal logo della lista e foto del candidato, in formato JPG.

I banner (nella dimensione su indicata) dovranno essere forniti in formato JPG (possibilità di realizzazione da parte dei nostri grafici su materiale fornito dal richiedente).

Tempi e scadenze

La pubblicazione avverrà entro 24 ore dalla ricezione del materiale.

Pagamento

Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico, cui seguirà la pubblicazione del messaggio elettorale e l’emissione della fattura elettronica.

Per ulteriori INFORMAZIONI e prenotazioni abitarearoma<at>gmail.com

Abitarearoma

è una testata giornalistica online (Reg. Trib. Roma N. 550/02 del 2/10/02) con aggiornamenti continui pubblicata sul sito abitarearoma.it dal 2002. La media dei visitatori mensili oscilla tra i 70.000 ed i 100.000 visitatori diversi.

Sul sito sono disponibili tutti i nostri articoli dal 2005 ad oggi.

