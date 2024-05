Dal Veneto a Roma: arrestata la donna dei Rolex

Era diventata una latitante, ma il suo nascondiglio era comunque nella Capitale: una donna di 30 anni di nazionalità romena, senza fissa dimora, è stata catturata in Città dai Carabinieri di Padova, che da tempo la cercavano invano sul territorio.

La ragione dell’arresto? Sospettata di aver derubato tre uomini dei loro Rolex, utilizzando astuzia e inganno.

I tre episodi contestati risalgono all’inizio dell’anno e sono avvenuti ad Abano Terme, Este e Mestre, tre comuni della provincia di Padova nel Veneto.

Le vittime? Due anziani ultrasettantenni e un commerciante di 66 anni. La donna, con abili stratagemmi, si avvicinava loro per strada sotto varie pretesti – un saluto, un abbraccio, un appuntamento – per poi sottrarre loro i Rolex dal valore di migliaia di euro, per poi dileguarsi senza lasciare traccia.

Un giudice del Tribunale di Padova aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna, che ora si trova presso la prigione di Rebibbia, in attesa di processo.

