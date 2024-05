Asili Nido e scuole materne, intrusioni a raffica nel V Municipio

Ormai non c’è giorno che il genitore portando il bambino al nido non si trovi l’ingresso della struttura sbarrata dal personale che mestamente gli dice: purtroppo stanotte abbiamo avuto un’intrusione con furto e dobbiamo effettuare le obbligatorie ed in indispensabili sanificazioni.

Stamattina mentre lèggevamo un comunicato dell’ex consigliere comunale e amico, Francesco Figliomeni sul furto con scasso al poliambulatorio di via degli Eucalipti a Centocelle ci hanno informato dell’intrusione con furto di derrate alimentari al Nido di via dei Platani. Ma guardi ci dice una mamma, che abbiamo saputo di altre intrusioni e furti in altri nidi.

Ci attiviamo immediatamente per avere altre informazioni e chi meglio dell’assessore con delega alla scuola Cecilia Fannunza può fornircele? Ci risponde subito al telefono e, con voce triste e arrabbiata, ci fa l’elenco quasi interminabile delle strutture visitate solo negli ultimi giorni del mese di maggio.

L’assessore Fannunza ci conferma che negli ultimi mesi abbiamo avuto molte intrusioni con danni e furti, cosa che, attraverso il presidente Mauro Caliste abbiamo fatto presente anche al Prefetto e al Questore. Ma restiamo ancora in attesa di un riscontro e di provvedimenti ad hoc.

Ecco intanto l’elenco delle strutture visitate e violate nei soli giorni del 20 e 21 Maggio, di via Bonafede e della Marconi all’Alessandrino, degli asili nido Ghirigo’, Pettirosso, Ray, Pezzani, Carpineto e stanotte anche Platani.

Ormai è una vera e propria guerra tra balordi che favoriti anche da sistemi di allarme e anti intrusioni inadeguati si introducono negli ambienti delle cucine e fanno razzia di tutto quello che trovano, dalle merendine, all’olio, al parmigiano, al filadelfia… insomma le Materne e gli Asili Nido sono diventati quasi dei piccoli supermercati pubblici dove al momento i delinquenti vanno a rifornirsi.

Presidente Mauro Caliste, Prefetto e Questore, vogliamo provare ad interrompere questa folle spirale?

