Battaglia (Pd), Festa della danza di Roma valore aggiunto per i territori

Dopo il grande successo della prima edizione, dal 10 al 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con “Corpo libero”, la manifestazione promossa da Roma Capitale dedicata alla danza contemporanea e che “inaugura la stagione estiva con una settimana di celebrazioni aperte a tutte le eta e a ogni tipo di pubblico”.

Lo afferma in una nota la presidente della commissione Cultura di Roma, Erica Battaglia del Pd.

“La Festa della danza di Roma, alla sua seconda edizione, occupera gli spazi pubblici dei 15 Municipi con un ricco programma di performance, spettacoli con musica dal vivo, danze sociali, e laboratori a partecipazione libera: un segnale di attenzione ai territori che il Campidoglio non ha voluto far mancare, consapevole del ruolo di frontiera che svolgono gli amministratori locali – aggiunge -.

Siamo certi che i romani e le romane non perderanno questi appuntamenti non solo perché appassionati di danza, ma anche perché curiosi di vivere momenti di cultura inedita, inclusiva e innovativa.

Ringraziamo l’assessore Gotor, il Dipartimento Attivita Culturali di Roma Capitale, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e Zetema Progetto Cultura per tutta l’organizzazione e anche per l’attenzione data all’accessibilità per le persone con disabilità”.

