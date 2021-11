IV Municipio: insediato il nuovo Consiglio

Nella mattinata di oggi 8 novembre 2021 presso la sede municipale in via Tiburtina 1163 si sono riuniti per la prima volta tutti i consiglieri eletti nelle elezioni del IV municipio del 3-4 ottobre, al fine di espletare tutti gli adempimenti formali necessari a poter essere pienamente operativi.

L’insediamento degli organi istituzionali è stato subito soggetto ad un rallentamento nei lavori, dovuto ad alcuni problemi organizzativi nell’allestimento dell’aula, da pochi giorni trasferita a piano terra, nella sala dove erano precedentemente presenti i locali dello sportello unico. Tale modifica ha generato una mancanza di posti, per via del contingentamento, tale da dover costringere – secondo quanto previsto inizialmente dal Direttore del Municipio – alcuni consiglieri a rimanere in piedi durante lo svolgimento dei lavori. A questo punto il Consigliere Bacchetti, nella sua funzione di Presidente pro tempore dell’Aula in qualità di consigliere anziano, ha vivacemente protestato ed ha ottenuto la sospensione della seduta (che quindi in realtà per questo motivo non era formalmente neanche iniziata), al fine di poter posizionare ulteriori sedie aggiuntive all’interno dell’emiciclo.

Da sottolineare inoltre che tale spostamento ha creato un disagio anche per i cittadini arrivati per assistere all’insediamento, i quali sono stati costretti ad essere sistemati a notevole distanza dagli scranni e con una disponibilità di posti limitata, sia nel numero che nella visibilità.

Dopo l’allestimento dell’aula, sono iniziati i veri e propri lavori di insediamento, a partire dagli adempimenti formali necessari, che prevedevano la lettura della proclamazione da parte del Direttore dei risultati del ballottaggio, con conseguente nomina del Presidente Umberti e dei 24 consiglieri municipali.

Si è proseguito poi con gli ulteriori lavori di insediamento, ossia l’elezione a voto segreto del Presidente di aula e dei due vicepresidenti, a seguito del quale il Consigliere Paolo De Paolis è risultato eletto presidente mentre come vicepresidenti sono risultati eletti i consiglieri Flavio Borocci e Mariani, il primo dei quali con funzione di Vicepresidente vicario.

Terminati gli adempimenti iniziali da parte degli organi di governo dell’aula, si è passati agli adempimenti in capo alla persona del Presidente del Municipio.

Come primo atto formale, il Presidente Massimiliano Umberti ha giurato come previsto sulla Costituzione Italiana, atto “breve ma estremamente significativo”, come sottolineato dal Presidente De Paolis.

A seguito del giuramento, Umberti ha quindi fatto un breve discorso in cui ha descritto a grandi linee il suo approccio programmatico e l’impegno assunto con i cittadini, facendo leva su parole d’ordine quali trasparenza, capacità di ascolto e coinvolgimento, chiedendo al tempo stesso l’aiuto di tutti per risollevare un territorio bisognoso di miglioramenti e di cambiamenti e sottolineando la sua disponibilità costante nei confronti di chiunque vorrà segnalare criticità e al tempo stesso progettualità per dare valore aggiunto al territorio del municipio.

Umberti ha sottolineato, per evidenziare l’importanza e l’onore che riconosce alla carica per cui è stato votato, due regole che – come lui stesso ha ricordato – gli sono state insegnate da bambino, ossia “quando entri in un posto nuovo chiedi il permesso” e “quando vai via cerca di lasciarlo in condizioni migliori di come lo hai trovato”.

Da ultimo, il Presidente ha presentato la giunta composta di tre assessori esterni e descrivendone le relative deleghe, ossia Concetto Zanghi (Bilancio, innovazione, decentramento, PNRR e città dei 15 minuti), Giovanna Sammarco (Politiche sociali e integrazione socio-sanitaria) e Federica Desideri (Politiche ambientali, rifiuti, politiche abitative, protezione civile, rapporti con Ater). Ad essi si aggiungono 3 assessori (nominati al termine della seduta odierna) scelti tra i consiglieri eletti, e che quindi nei prossimi giorni dovranno dimettersi dalla carica di consigliere in quanto incompatibili: Annarita Leobruni (Scuola, Politiche giovanili e pari opportunità), Dino Bacchetti (Patrimonio, urbanistica, lavori pubblici, Infrastrutture e Trasparenza) e Maurizio Rossi (Sport, cultura, memoria, lavoro e diritti civili).

Alla loro dimissione da consiglieri gli subentreranno i primi non eletti delle rispettive liste, quindi 2 nel Pd (Sara Pelliccia e Valerio Palmaccio) e 1 in Sinistra Ecologista (Carla Corciuolo).