Passo decisivo verso l’inclusione: il campo rom di via Lombroso, chiuderà entro Settembre

Il campo rom di via Lombroso chiuderà entro il 15 Settembre. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la data precisa, tornando a parlare del piano, approvato a Giugno 2023, per dire addio ai villaggi ghetto ospitanti la comunità rom, sinti e caminanti.

“Il nostro piano non è solo carta”, ha chiarito il sindaco, sottolineando che la politica dei decenni passati sui rom è stata fallimentare, con zero risultati.

“Esisteva un ufficio rom che considerava i campi una soluzione e noi lo abbiamo sciolto. La nostra politica è ora di inclusione, riguardante tutti i cittadini perché non ci sono politiche etniche”. Ha aggiunto Gualtieri che il “villaggio” di Cesare Lombroso, nel municipio XIV, sarà il punto di partenza del progetto.

Il piano, con un finanziamento totale di 900mila euro, è stato approvato lo scorso Novembre. Le azioni di accompagnamento e inclusione riceveranno 500mila euro, mentre 400mila euro saranno destinati alla ricerca di un alloggio alternativo alle baracche.

Le prime includono, come previsto dal piano, interventi di aiuto per la regolarizzazione dei documenti, l’accesso ai servizi sociosanitari e la ricerca di lavoro tramite corsi di formazione, oltre all’accesso alla scuola per i minori e campagne contro l’antiziganismo.

Le azioni legate alla ricerca di un alloggio, che riceveranno l’altra metà dei fondi, punteranno a “garantire il diritto all’abitare” con soluzioni abitative diverse, mantenendo le reti sociali esistenti.

La rete temporanea d’impresa che si occuperà del progetto include Programma Integra SCS, Intersos Lab srl Impresa sociale e Folias Società cooperativa sociale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati