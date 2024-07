Roma ancora al buio, continuano i blackout a macchia di leopardo. I cittadini: ” Siamo esasperati”

Continuano i disagi a Roma per i blackout elettrici, che per il terzo anno consecutivo lasciano la città al buio per ore. Se inizialmente le zone colpite sembravano essere solo Pigneto, Prenestino e Tor Pignattara, ben presto le segnalazioni si sono diffuse a macchia di leopardo, interessando anche quartieri come Ostia, Dragona, Acilia, Monteverde, Trullo .

La causa, come già spiegato da Areti negli anni passati, sarebbe da ricercare nell’eccessivo utilizzo dei condizionatori, soprattutto durante le torride giornate di luglio.

L’aumento di consumo di energia elettrica metterebbe a dura prova le reti elettriche, già sottoposte a stress a causa delle alte temperature.

Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra Redazione:

“Buongiorno, da questa notte, alle 3 precisamente, manca la corrente alla zona Borghesiana, in via di Vermicino a a ridosso di via Casilina.” Così Andrea uno dei nostri lettori.

“Sono a Roma alla Balduina 00136 senza corrente già da più di 40 Min”. Questa l’esasperazione di Silvia.

“6 ore e ancora nessun tecnico in zona viale della Primavera, assurdo!!!”. Tuona in una e mail Mattia.

” Siamo esasperati da questi continui blackout, ci facciano sapere di che morte dobbiamo morire!”. Così Alessandra una delle tante lettrici indemoniante, per quanto stà accadendo da giorni.

Oltre ai disagi per i residenti, che si ritrovano senza luce e spesso anche senza aria condizionata, i blackout creano problemi anche alle attività commerciali.

Dove alcuni negozianti sono stati costretti a dormire nei loro locali perché le serrande non si chiudevano per mancanza di corrente.

Al momento, né Areti né Acea hanno rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause dei blackout o su come si stia lavorando per risolverli. I cittadini attendono risposte e soluzioni concrete per evitare che questi disagi si ripetano ogni anno.

Intanto, il caldo torrido continua a imperversare sulla città, non dando tregua ai romani. L’invito è quello di utilizzare i condizionatori con parsimonia per evitare di sovraccaricare ulteriormente la rete elettrica e di contribuire così a prevenire nuovi blackout.

Oltre ai consigli sul risparmio energetico, sarebbe importante che le istituzioni competenti si attivassero per trovare soluzioni strutturali al problema.

Il nostro impegno come Testata Giornalistica continua, per cercare di dare voce alle tante persone che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio incubo.

Vuoi segnalarci anche tu il medesimo problema nella tua zona?! scrivici una e mail. Indirizzo: info@abitarearoma.it

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙