Roma, ancora al buio in diverse zone della città: blackout persistenti, cittadini esasperati. Inviaci la tua segnalazione!

La situazione dei blackout nella Capitale non accenna a migliorare. Anzi, dopo alcune segnalazioni ricevute in Redazione, nelle ultime ore ne sono arrivate altre diverse segnalazioni da altri quartieri della città, dove il flusso di energia elettrica risulta ancora scarso o assente.

I quartieri più colpiti:

Le zone più critiche sono quelle di Prenestino, Pigneto e Torpignattara, dove la mancanza di corrente ha reso necessario l’intervento di Areti, che ha installato gruppi elettrogeni di continuità per garantire un minimo di illuminazione a case, uffici e negozi.

Disagi per residenti e commercianti:

I disagi per i residenti sono notevoli: non solo la mancanza di luce, ma anche l’impossibilità di utilizzare elettrodomestici e altri dispositivi.

Alcuni commercianti in diversi quadranti della Città, hanno dovuto addirittura dormire nei loro locali perché le serrande non si chiudevano per mancanza di energia elettrica.

Un ritorno alla normalità temporaneo:

Nella notte, grazie all’intervento dei generatori, la situazione a Torpignattara e Pigneto è tornata alla normalità, ma si tratta di una soluzione temporanea.

I cittadini attendono con ansia una risoluzione definitiva del problema da parte di Areti.

Blackout anche in altre zone:

Le segnalazioni di interruzioni di corrente non si limitano ai quartieri già menzionati. Disagi sono stati registrati anche al Trullo, Monteverde, Esquilino, e zona Centocelle.

Un clima di esasperazione:

La persistenza dei blackout sta creando un clima di esasperazione tra i cittadini, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Molti lamentano la mancanza di informazioni da parte di Areti e chiedono interventi urgenti per risolvere la situazione.

Ci fà sapere Francesca con una e mail di esasperazione alla nostra Redazione: “Da Piazza dei Gerani Roma quartiere Centocelle per segnalare problemi di elettricità anche qui da qualche giorno.

Ieri per diverse ore del pomeriggio interruzione totale, mentre oggi una riduzione. È già il secondo o terzo anno in cui questo avviene ma il problema si ripresenta tal quale con non poche ripercussioni sui cittadini”.

Non và certamente meglio per Maria che ci segnala anche lei, un forte disagio: ” È black out dalle 19.30 di Lunedì 15 Luglio. Oggi Martedì 16 alle 15.30 sempre senza elettricità. I numeri verdi non danno alcuna indicazione Se non che sono al corrente del problema”.

Sostegno ai cittadini:

In attesa di una risoluzione definitiva, la nostra Redazione continuerà il suo impegno raccogliendo le varie segnalazioni e girarle a chi di competenza.

